Подмосковье 27 июля 2023, 14:08 Бассейн под открытым небом построили в парке «Лукоморье» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Новый бассейн построили в парке «Лукоморье» в Химках. Его площадь 200 квадратных метров, а дорожки — более 20 метров в длину. Зону отдыха в откроют в микрорайоне Сходят уже на следующей неделе.

У отдыхающих будет возможность не только освежиться в бассейне, но и воспользоваться джакузи с подогревом и детской зоной.

Реклама

«У правообладателей парка большие планы на дальнейшее развитие зоны отдыха. Обновление проводят в соответствии с пожеланиями наших жителей. Хочу отметить, что в благоустройстве большую поддержку оказывают администрация городского округа и правительство Московской области», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Благоустройство парка «Лукоморье» продолжается. Сейчас в зоне отдыха работают музыкальные фонтаны, локации для мастер-классов и фестивалей, спортивные площадки. Вскоре там подключат декоративную подсветку и видеонаблюдение, а также обновят архитектурные постройки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Местный депутат Руслан Шаипов напомнил, что в округе реализуют проект «Парки Подмосковья». Так, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева за последние несколько лет в Химках открыли 11 новых парковых зон и 28 именных скверов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».