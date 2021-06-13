Бассейн в Чехове открыли после реконструкции

Бассейн открыли в Чехове после реконструкции Дворца спорта «Олимпийский». Впервые после долгого перерыва команда ватерполистов из Училища олимпийского резерва тренируется в родном бассейне.

Больше года спортсмены жили и готовились к соревнованиям в Рузе.

Александр Вологин сначала занимался в «Олимпийском» плаванием, а потом перешел в водное поло. Он играет уже более 10 лет. Вместе с командой молодой человек становился призером Всероссийских соревнований, подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Признается, что рад вернуться в Чехов, поскольку родные стены всегда помогают.

«Мы целый сезон жили в Рузе, было очень непросто, потому что там не было учебы, другое место, другая обстановка, было тяжело. А сейчас, когда открылся бассейн, будет хорошо: здесь и учеба, и спорт. Будет больше успехов», — сказал игрок команды УОР № 4 Александр Вологин.

Девятилетний Арсений Крупский тоже успел опробовать бассейн обновленного «Олимпийского». Он завоевал первое место по кролю в турнире открытия и по традиции «обмыл» в воде золотую медаль.

«Медаль получил за то, что плыл первым очень быстро <…> Я занимался в другом бассейне, и наконец-то он сегодня открылся!» — рассказал мальчик.

Секцию синхронного плавания во Дворце спорта ведет заслуженный мастер спорта, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

Во время реконструкции строители восстановили бетонное основание чаши бассейна, заменили керамическое покрытие на обходных дорожках, отремонтировали раздевалки и душевые. С момента открытия «Олимпийского» 16 лет никаких работ не проводили.

«Он и технически, и морально уже устарел. Для нас приоритет — это безопасность. После такой реконструкции еще долгие годы наш бассейн будет служить на благо наших жителей», — заявил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Благодаря такому ремонту бассейн прослужит еще 15-17 лет.