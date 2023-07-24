Подмосковье 24 июля 2023, 08:32 Бассейн «Бриз» в Дмитрове капитально отремонтируют к концу года Unsplash

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Капитальный ремонт бассейна «Бриз» начался в Дмитрове. Обновленное учреждение откроется к концу года.

Бассейн «Бриз» открылся в 1988 году, последний раз его ремонтировали в 1996 году. Однако в 2016 году бассейн закрыли в связи с аварийным состоянием. Сейчас благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева спортивный объект включили в масштабную региональную программу ремонта.

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«Готовность работ по капитальному ремонту бассейна „Бриз“ составляет уже 20%. Сейчас ведут работы по чаше большого бассейна, возводят межстеновые перегородки из кирпича, штукатурные работы. Готовятся к настилке крыши и проведению фасадных работ — для чего рабочие установили строительные леса», — рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Михаил Сентюрин.

Спортивный объект является единственным на территории Дмитровского округа, где есть отдельная детская чаша для обучения плаванию посетителей младше семи лет.

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