Подмосковье 12 сентября 2023, 09:27 Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко пройдет в Подмосковье в сентябре Пресс-служба БК «Химки»

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Турнир памяти капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко в 13-й раз пройдет в Подмосковье. Игры начнутся 17 сентября, о чем сообщили в Минспорте региона.

Участвовать в турнире будут четыре команды — это «Динамо» (Владивосток), «Тамбов», «Новосибирск» и «Химки». Зрители могут свободно приходить на все игры и поддерживать своих фаворитов.

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В первом матче 17 сентября сыграют «Химки» и «Тамбов». Начало в 14:00. В этот же день в 17:00 на площадку выйдут «Новосибирск» и «Динамо». В понедельник, 18 сентября, тоже будет две игры. В 16:00 выход «Динамо» против «Тамбова», в 19:00 «Химки» сойдутся с «Новосибирском». Заключительный день турнира — 19 сентября. В 16:00 «Тамбов» сыграет с «Новосибирском», а в 19:00 команда «Химки» выступит против «Динамо».

Турнир проходит в Подмосковье с 2007 года и посвящен памяти капитана команды «Химки» Александра Петренко. Он погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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