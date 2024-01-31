Подмосковье 31 января 2024, 15:25 Баскетбольный клуб из Химок выиграл на встрече с командой из Тамбова в матче Суперлиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В рамках последнего тура Суперлиги баскетбольный клуб «Химки» добился уверенной победы над командой «Тамбова». Игра завершилась со счетом 75:65 в пользу химчан, которые с самого начала установили контроль над ходом матча.

Несмотря на отсутствие ведущего игрока команды Евгения Фидия, «Химки» смогли показать отличную игру в атаке, благодаря чему и вышли вперед на шесть очков уже к концу первой четверти. Команда продолжила наращивать преимущество и к большому перерыву увеличила его до 14 очков.

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Во второй половине матча химчане не снизили темп, показывая крепкую защиту и не позволяя соперникам набрать более 70 очков. Это стало продолжением их впечатляющей серии — уже в десятом матче подряд они держат оборону на высоком уровне.

Лучшими игроками матча стали Федор Ключников и Илья Карпенков, принесшие по 15 очков каждый, а также Александр Варнаков, добавивший еще 10 очков.

После 22 игр «Химки» набрали 42 очка и продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице. Следующую игру команда городского округа проведет против «Русичей» из Курска. Встреча запланирована на второе февраля и начнется в 19:00. Болельщики смогут следить за ходом матча через онлайн-трансляцию на официальном сайте клуба.

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