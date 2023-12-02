Подмосковье 02 декабря 2023, 13:33 Баскетбольный клуб из Химок проведет домашний матч с «Динамо» 3 декабря Фото: unsplash.com

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В рамках очередного тура Суперлиги баскетбольный клуб из Химок сыграет домашний матч против команды «Динамо» из Владивостока. Встреча пройдет 3 декабря в 19:00 в баскетбольном центре «Химки».

«Я хочу пригласить всех химчан поддержать нашу команду. Матч обещает быть напряженным, так как „Динамо“ является серьезным соперником. Однако я верю, что наши парни смогут продемонстрировать отличную игру и порадовать болельщиков яркой победой. Для Химок баскетбол является особенным спортом, который любят все жители. Профессионалы наших клубов регулярно делятся опытом с юниорами, развивают и популяризируют в городе баскетбол, в том числе любительский и дворовый. А при поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках возведено множество спортивных зон, оборудованных баскетбольными площадками», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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Соперником химчан станет баскетбольный клуб «Динамо» из Владивостока. Команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы, имея в активе семь побед в 11 матчах.

На данный момент БК «Химки» является лидером чемпионата Суперлиги, набрав 21 очко. По итогам одиннадцати игр химчане выиграли десять матчей.

Вход на все домашние игры баскетбольного клуба «Химки» свободный. Также трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.

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