17 ноября 2023, 18:37
Баскетбольный клуб из Химок победил в 10-м туре Суперлиги
Баскетбольный клуб «Химки» обошел команду «Русичи» в десятом туре Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 101:56. Матч провели в Баскетбольном центре в Химках.
Спортсмены из Химок в первой же четверти обошли соперников на 17 очков.
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«Хорошая игра получилась и разница большая. Первую и третью четверти провели просто великолепно. Были слабые моменты в защите, но разница почти 50 очков, поэтому ругать ребят не за что», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.
Баскетбольный клуб Химки ранее уже выиграл восемь матчей, поражение в копилке команды всего одно. Таким образом спортсмены удерживают лидирующие позиции в таблице Суперлиги.
«В этой игре у нас получилось почти все. Все равно были какие-то недочеты в защите и в нападении, но мы постараемся их убрать и играть еще лучше», — поделился форвард команды Илья Карпенков.
Следующая игра «Химок» состоится 22 ноября с «Новосибирском». Начало матча в 15:00. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на официальном сайте команды.
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