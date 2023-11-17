Подмосковье 17 ноября 2023, 18:37 Баскетбольный клуб из Химок победил в 10-м туре Суперлиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетбольный клуб «Химки» обошел команду «Русичи» в десятом туре Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 101:56. Матч провели в Баскетбольном центре в Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Спортсмены из Химок в первой же четверти обошли соперников на 17 очков.

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«Хорошая игра получилась и разница большая. Первую и третью четверти провели просто великолепно. Были слабые моменты в защите, но разница почти 50 очков, поэтому ругать ребят не за что», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Баскетбольный клуб Химки ранее уже выиграл восемь матчей, поражение в копилке команды всего одно. Таким образом спортсмены удерживают лидирующие позиции в таблице Суперлиги.

«В этой игре у нас получилось почти все. Все равно были какие-то недочеты в защите и в нападении, но мы постараемся их убрать и играть еще лучше», — поделился форвард команды Илья Карпенков.

Следующая игра «Химок» состоится 22 ноября с «Новосибирском». Начало матча в 15:00. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на официальном сайте команды.

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