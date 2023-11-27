Подмосковье 27 ноября 2023, 15:57 Баскетбольный клуб из Химок обыграл команду из Барнаула в Суперлиге Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над командой «Барнаул». Матч Суперлиги завершился со счетом 80:68. Это уже девятая победа спортсменов из Подмосковья.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Химкинские баскетболисты по ходу игры создали преимущество в 17 очков. Самыми результативными игроками матча стали: Илья Карпенков — 18 очков, Александр Мальцев — 17 очков и Дмитрий Коршаков, набравший 15 очков.

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«Это две команды уровня плей-офф. Была равная игра, но во второй половине мы просто чуть больше забили. У нас просто команда опытнее, чем у соперника, в этой игре сноровка больше сказалась, чем просто желание победить. У „Барнаула“ хорошая защита, мы к ней подготовились, но все равно не все получилось, что задумывали», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Следующий матч баскетбольный клуб «Химки» проведет на домашней площадке против «Динамо» из Владивостока. Встреча пройдет 3 декабря в 19:00 в Баскетбольном центре «Химки». Вход для болельщиков свободный.

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