Подмосковье 15 мая 2023, 11:26 Баскетбольный клуб «Химки» выиграл бронзу на чемпионате России Баскетбольный клуб "Химки"

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Баскетбольный клуб «Химки» стал бронзовым призером чемпионата России – Суперлиги. Он боролся за победу с командой из Ревды.

Как рассказали в Минспорте, за бронзу команда боролась с клубом из Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК», игры завершилась со счетом 3:1 в пользу Подмосковья. Несмотря на поражение в первом матче, по итогам всей серии коллектив выиграл со счетом 78:66.

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«Баскетбольный клуб „Химки“ — бронзовый призер чемпионата Суперлиги! В решающем матче они обыграли „Темп-СУМЗ-УГМК“ и добились уверений победы в серии — со счетом 3:1. Поздравляю!» — сказал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Год назад «Химки» не смогли пройти в раунд плей-офф а в этом сезоне коллектив дошел до «Финала четырех» в кубке России, где переиграл «Самару».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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