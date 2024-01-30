Подмосковье 30 января 2024, 11:16 Баскетбольный клуб «Химки» выиграл 6 матчей Суперлиги фото: БК "Химки"

Читать 360tv в

Баскетболисты из Химок одержали победу над московским клубом «МБА-МАИ» в рамках розыгрыша регулярного чемпионата мужской Суперлиги. Это уже шестой матч, который закончился победой клуба «Химки».

Игра между «Химками» и «МБА-МАИ» прошла в рамках 21 тура и завершилась со счетом 83:58 в пользу клуба из Подмосковья.

Реклама

За девять туров до окончания чемпионата клуб из Химок возглавляет турнирную таблицу. Следом идет «Динамо» из Владивостока.

«Мы неплохо начали 2024 год с точки зрения спортивного результата. Конечно, мы понесли потерю, лишились Евгения Фидия из-за травмы, желаем ему скорейшего восстановления», — прокомментировал разыгрывающий БК «Химки» Дмитрий Незванкин.

В предстоящем матче БК «Химки» сыграет с представителями клуба «Тамбов». Игра пройдет 30 января, начало в 19:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».