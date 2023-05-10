Подмосковье 10 мая 2023, 14:13 Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашние матчи в борьбе за бронзу Суперлиги Фото: Баскетбольный клуб "Химки"

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Подмосковный клуб «Химки» проведет домашние матчи в борьбе за бронзу Суперлиги. Команда поборется с «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Как рассказали в Минспорте, первые две игры Суперлиги прошли на площадке команды из Свердловской области. Там клубы одержали по одной победе. Счет серии до трех побед составил 1:1.

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Игры пройдет в баскетбольном центре Подмосковья в Химках. Болельщики могут получить бесплатные билеты по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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