10 мая 2023, 14:13
Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашние матчи в борьбе за бронзу Суперлиги
Подмосковный клуб «Химки» проведет домашние матчи в борьбе за бронзу Суперлиги. Команда поборется с «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.
Как рассказали в Минспорте, первые две игры Суперлиги прошли на площадке команды из Свердловской области. Там клубы одержали по одной победе. Счет серии до трех побед составил 1:1.
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Игры пройдет в баскетбольном центре Подмосковья в Химках. Болельщики могут получить бесплатные билеты по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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