27 марта 2024, 15:56
Баскетбольный клуб «Химки» победил в регулярном сезоне Суперлиги
Подмосковная баскетбольная команда «Химки» выиграла золото в регулярном сезоне чемпионата Суперлиги. Теперь клуб сыграет в плей-офф.
Вместе с представителями Химок на площадку выйдут игроки команды «Купол-Родники» из Ижевска. Первые встречи игроков пройдут 1 и 3 апреля на арене в Химках.
Реклама
Следующие матчи запланированы на 7 и 9 апреля. Серия продлится до трёх побед, при необходимости 13 апреля в Химках проведут еще одну игру.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Химки
Реклама
Реклама