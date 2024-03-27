Подмосковье 27 марта 2024, 15:56 Баскетбольный клуб «Химки» победил в регулярном сезоне Суперлиги БК «Химки»

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​Подмосковная баскетбольная команда «Химки» выиграла золото в регулярном сезоне чемпионата Суперлиги. ​Теперь клуб сыграет в плей-офф.

Вместе с представителями Химок на площадку выйдут игроки команды «Купол-Родники» из Ижевска. Первые встречи игроков пройдут 1 и 3 апреля на арене в Химках.

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Следующие матчи запланированы на 7 и 9 апреля. Серия продлится до трёх побед, при необходимости 13 апреля в Химках проведут еще одну игру.

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