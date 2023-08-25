Подмосковье 25 августа 2023, 14:36 Баскетбольный клуб «Химки» номинировали на звание лучшего регионального проекта России Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Баскетбольный клуб «Химки» номинировали на звание лучшего регионального проекта общенациональной программы «Достижения.РФ». Финалисты станут участниками выставки «Россия», которая пройдет на ВДНХ в ноябре.

Поддержать баскетбольный клуб из Химок может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт программы и в разделе «Достижения регионов» выбрать команду в списке успешных проектов.

Реклама

«Баскетбольный клуб „Химки“ основан в 1997 году. Команда дважды становилась обладателем Кубка Европы, чемпионом Единой лиги ВТБ, победителем Кубка России и многократным призером чемпионата России. Это не просто титулованная команда, это гордость нашего города. На их игру равняется молодое поколение спортсменов», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, химкинские баскетболисты в этом спортивном сезоне завоевали бронзу чемпионата Суперлиги, а также выступили в «Финале четырех» Кубка России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие Химок с главой города, местными жителями и общественниками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».