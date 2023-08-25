25 августа 2023, 14:36
Баскетбольный клуб «Химки» номинировали на звание лучшего регионального проекта России
Баскетбольный клуб «Химки» номинировали на звание лучшего регионального проекта общенациональной программы «Достижения.РФ». Финалисты станут участниками выставки «Россия», которая пройдет на ВДНХ в ноябре.
Поддержать баскетбольный клуб из Химок может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт программы и в разделе «Достижения регионов» выбрать команду в списке успешных проектов.
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«Баскетбольный клуб „Химки“ основан в 1997 году. Команда дважды становилась обладателем Кубка Европы, чемпионом Единой лиги ВТБ, победителем Кубка России и многократным призером чемпионата России. Это не просто титулованная команда, это гордость нашего города. На их игру равняется молодое поколение спортсменов», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Напомним, химкинские баскетболисты в этом спортивном сезоне завоевали бронзу чемпионата Суперлиги, а также выступили в «Финале четырех» Кубка России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие Химок с главой города, местными жителями и общественниками.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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