Подмосковье 22 ноября 2023, 15:08 Баскетбольные матчи чемпионата Высшей лиги пройдут в Химках в конце ноября Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетбольная команда Центра спортивной подготовки № 5 «ЦСП-Химки» сыграет с грозненским «Динамо» в Химках. Матчи чемпионата Фонбет Высшей лиги пройдут в Баскетбольном центре 22 и 23 ноября.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Матчи «ЦСП-Химки» против баскетболистов «Динамо» из Грозного пройдут по адресу: Химки, улица Кирова, владение 27. Вход для болельщиков бесплатный.

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Отметим, что в этом сезоне округ будут представлять пять команд: «ЦСП-Химки», «ЦСП-Химки-2», команды 3×3 Khimki Power и «Союз», а также женская команда «Находка».

«Химкинские баскетболисты, благодаря своему упорству и трудолюбию, добиваются высоких результатов на российской и международной аренах и являются примером для подрастающего поколения вдохновляя молодежь на занятия спортом», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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