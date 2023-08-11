Подмосковье 11 августа 2023, 12:54 Баскетбольную площадку обновят в парке «Река времени» в Лобне Unsplash

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Спортсмены из Лобни попросили администрацию округа привести в порядок спортивную площадку в парке «Река времени». Ее обновят и переоборудуют в игровое для игры в баскетбол.

Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев встретился с представителями дирекции парков и родителями юных баскетболистов. Они обсудили обновление спортивной площадки в парке «Река времени».

Многофункциональная площадка предназначена для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Однако за год эксплуатации ограждение и игровое оборудование пришло в негодность. Также спортсмены отметили, что столбы для волейбольной сетки расположены внутри поля и мешают игре.

«Считаю, что спорт очень важен для гармоничного развития личности, поэтому мои симпатии на стороне спортсменов», — отметил в своем Telegram-канале Вадим Лебедев.

Теперь площадку планируют переоборудовать только для игры в баскетбол, а столбы для волейбольной сетки вынести по краям поля.

Напомним, сейчас в городском округе Лобня ведется реконструкция стадиона «Труд». Работы завершат осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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