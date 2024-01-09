Подмосковье 09 января 2024, 16:44 Баскетбольная команда из Химок заняла 2-е место на областном этапе турнира «Оранжевый мяч» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» прошли в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Воспитанники школы олимпийского резерва № 1 заняли 2-е место среди баскетбольных команд юношей 2011 года рождения.

Команда из Химок под руководством тренера Дмитрия Волохова провела победные пять матчей, а в финале уступила баскетболистам из Москвы.

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«Уже много лет турнир „Оранжевый мяч“ — это площадка для выявления молодых талантов со всей страны. Он вдохновляет баскетболистов на высокие достижения, став неотъемлемой частью нашей спортивной культуры. Такая массовая активность спортсменов показывает и популярность баскетбола в России и то, что спорт — это норма жизни для нашей молодежи», — сказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Школа олимпийского резерва № 1 в Химках претендует на грант для покупки нового инвентаря в 2024 году. Учреждение участвует в программе «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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