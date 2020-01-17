Первый шаг к мечте. Баскетбольная академия ЦСКА открылась в Дубне

У школьников Дубны появилась возможность стать частью баскетбольного клуба ЦСКА. Тренеры баскетбольной академии клуба провели первое занятие для юных спортсменов.

Для дубненских ребят эта тренировка — первый шаг на пути к большой мечте. Получить похвалу от тренера легендарного клуба дорогого стоит.

«Я мечтаю попасть на матч ЦСКА, это моя первая тренировка, мне она очень понравилась. Для меня сегодня было трудно забрасывать в кольцо, а бегать удавалось очень хорошо», — поделился участник тренировки, школьник Денис Кольцов.

Источник фото: телеканал «360»

Центр ЦСКА в Дубне стал одним из первых. Самый титулованный клуб страны теперь будет тщательно подходить к поиску и отбору талантов. Родители отнеслись к таким перспективам с энтузиазмом. На первую тренировку записались сразу 20 ребят.

«Решили отдать в баскетбол, потому что ребенок проявлял интерес к мячу. С папой играл на выходных. Мы пробовали отдавать его на футбол, он немного поиграл, но не понравилось. Отдали на баскетбол — пошел с удовольствием», — рассказала мама юного спортсмена Юлия Панкрашкина.

Пока владение мячом у ребят оставляет желать лучшего. Редко у кого получается на первом же занятии идеально выполнить все упражнения. Но рвения у юных спортсменов не занимать. Тренер ЦСКА уверен, что если ребята будут заниматься с таким энтузиазмом и дальше, то через пару лет они смогут сыграть почти как ведущий игрок клуба Майк Джеймс.

«Дубненские дети будут играть в лигах с другими командами академии ЦСКА, и это шансы для того, чтобы тренеры и шорт ЦСКА заметили наших ребят, и они поехали играть на более высоком уровне», — отметил баскетбольный тренер Роман Нетесов.

Первая группа в Дубне уже набрана. Дальше воспитанники академии смогут выбрать свой путь развития: остаться на уровне любителя, стать профессионалом в баскетболе или выбрать карьеру тренера.