    23 декабря 2019, 15:17

    Борьба за «Ядерный мяч». Баскетболисты из закрытых городов России встретились на турнире в Дубне

    Алена Сырбу, Кирилл Петухов

    Первый турнир по баскетболу среди городов закрытого типа прошел в Дубне. Местная команда сразилась с представителями Сарова, Краснознаменска и Воронежа. Спортсмены бились за «Ядерный мяч» — главную награду турнира.
    Борьба за «Ядерный мяч». Баскетболисты из закрытых городов России встретились на турнире в Дубне

    Баскетболисты не только выявляли лучших, но и обменивались опытом.

    Борьба за «Ядерный мяч». Баскетболисты из закрытых городов России встретились на турнире в Дубне | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы приехали из федерального ядерного центра, попали мы сюда благодаря тому, что сотрудники предприятий в свое время вместе учились, и сейчас возникла такая идея обменяться опытом. Надеемся, что в следующий раз ребята уже к нам приедут», — отметил участник турнира Александр Куликов.

    Создать интригу в полуфиналах не получилось. Команда из Воронежа уступила дубненцам со счетом 52-84, а Саров обыграл Краснознаменск с разгромным счетом 80-30. Самое интересное оставили на финальный матч.

    В нем дубненские баскетболисты встретились с командой из Сарова. Весь матч инициатива переходила от одной команды к другой. В итоге со счетом 67:65 команда из Сарова стала первым чемпионом турнира «Ядерный мяч».

    Борьба за «Ядерный мяч». Баскетболисты из закрытых городов России встретились на турнире в Дубне | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Я не ожидал такого отклика от самих ребят, потому что с таким энтузиазмом и с таким интересом они приехали. Саров — это закрытый город, для них это как глоток свежего воздуха. Мы вчера решили сделать этот турнир постоянным», — отметил участник турнира Александр Дедушкин.

    Борьба за «Ядерный мяч». Баскетболисты из закрытых городов России встретились на турнире в Дубне | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Турнир для работников ядерной промышленности в следующем году может стать международным. У организаторов в планах — привлечь участников из других стран, с которыми сотрудничает Объединенный институт ядерных исследований.