Борьба за «Ядерный мяч». Баскетболисты из закрытых городов России встретились на турнире в Дубне
Баскетболисты не только выявляли лучших, но и обменивались опытом.
«Мы приехали из федерального ядерного центра, попали мы сюда благодаря тому, что сотрудники предприятий в свое время вместе учились, и сейчас возникла такая идея обменяться опытом. Надеемся, что в следующий раз ребята уже к нам приедут», — отметил участник турнира Александр Куликов.
Создать интригу в полуфиналах не получилось. Команда из Воронежа уступила дубненцам со счетом 52-84, а Саров обыграл Краснознаменск с разгромным счетом 80-30. Самое интересное оставили на финальный матч.
В нем дубненские баскетболисты встретились с командой из Сарова. Весь матч инициатива переходила от одной команды к другой. В итоге со счетом 67:65 команда из Сарова стала первым чемпионом турнира «Ядерный мяч».
«Я не ожидал такого отклика от самих ребят, потому что с таким энтузиазмом и с таким интересом они приехали. Саров — это закрытый город, для них это как глоток свежего воздуха. Мы вчера решили сделать этот турнир постоянным», — отметил участник турнира Александр Дедушкин.
Турнир для работников ядерной промышленности в следующем году может стать международным. У организаторов в планах — привлечь участников из других стран, с которыми сотрудничает Объединенный институт ядерных исследований.