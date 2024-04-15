Подмосковье 15 апреля 2024, 13:56 Баскетболисты из Солнечногорска стали чемпионами первенства Подмосковья Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Воспитанники спортивной школы № 1 в Солнечногорске стали победителями первенства Московской области по баскетболу среди команд юниоров высшей лиги 2008 года рождения. В финале они обыграли чемпионов прошлого года из Коломны.

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» в Солнечногорске. Матч закончился со счетом 60:52 в пользу хозяев площалки.

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«Первая половина матча была сложная. Шли наравне, после второй четверти даже проигрывали очко. Но ребята молодцы: собрались, сделали хороший рывок в третьей четверти и показали достойную игру. Именно эта команда у себя дома не проигрывала Коломне никогда. Видимо, родные стены помогают», — поделился старший тренер отделения баскетбола спортивной школы № 1 Василий Камзалов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Лучшими разыгрывающим и центровым по итогам финальной игры стали Владислав Мазалов и Вячеслав Леонов. Тренирует ребят Оксана Макаренко.

«Команда спортивной школы № 1 на достойном уровне провела весь сезон высшей лиги и одержала 15 побед в 18 матчах. Кроме того, она является единственной командой Московской области, которая на протяжении последних четырех лет попадает в „Финал четырех“ первенства. В 2021 и 2023 годах она становилась бронзовым призером», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Всего в первенстве участвовали 10 команд. Организатором соревнований выступила Московская областная федерация баскетбола.

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