Подмосковье 23 апреля 2024, 08:21 Баскетболисты из Лобни стали чемпионами Подмосковья Телеканал «360»

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Финал чемпионата Подмосковья по баскетболу среди мужских команд прошел в выходные. Лобнинские баскетболисты выиграли у команд из Химок и Лыткарина, впервые в истории став обладателем главного трофея региональных соревнований.

Спортивные достижения ребят не остались незамеченными. Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила клуб с победой.

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Баскетболисты вручили ей майку с автографами участников команды. Также спортсмены предложили главе города сыграть с ними в товарищеском матче.

«Ребята вызвали меня на бой. Но так как они чемпионы, пришлось попросить у них фору 5:1. Мы будем играть на дворовой спортивной площадке. Мы ее уже отремонтировали и сейчас повесим туда кольца. Сейчас погода установится, и мы обязательно встретимся», — сказала Анна Кротова.

Команда не собирается останавливаться на достигнутом.

«Мы стали чемпионами области в старшем возрасте. Это было ожидаемо, мы к этому давно шли и добились своего, стали чемпионами. Команду выводил на пик формы к этим соревнованиям. Естественно, все получилось», — рассказал старший тренер баскетбольной команды «Лобня» Константин Горелов.

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