Подмосковье 29 марта 2024, 16:45 Баскетболисты из Химок завоевали третье место на соревнованиях ЦФО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Химках завоевали бронзовые медали в соревнованиях среди команд Центрального федерального округа. Состязания прошли в Одинцовском городском округе и стали частью ежегодного баскетбольного фестиваля. Всего в соревнованиях приняли участие 14 команд.

Команда из Химок провела в общей сложности шесть матчей, встретившись с соперниками из разных уголков ЦФО, включая Курск, Лыткарино, а также Владимирскую и Ярославскую области. Несмотря на поражение в полуфинале от команды из Электростали с минимальным отрывом в два мяча, химкинцы не потеряли боевого духа. В матче за третье место они одержали убедительную победу над командой Раменского городского округа со счетом 90:37.

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«Команда показывала достойную игру, но для победы этого не хватило. Верим в ребят и желаем им успеха в предстоящем финале Первенства России», — прокомментировал тренер баскетбольной команды Роман Юдаев.

Отдельные похвалы заслужили Артем Юсупов, признанный лучшим игроком химкинской команды, и капитан Макар Иванин, которого включили в символическую пятерку турнира.