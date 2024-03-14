Подмосковье 14 марта 2024, 17:18 Баскетболисты из Химок заняли 3-е место на всероссийском чемпионате Высшей лиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Команда «ЦСП-Химки» заняла почетное третье место по итогам второго тура Фонбет чемпионата России по баскетболу — Высшая лига. Баскетболисты городского округа одержали в турнире 16 побед.

Следующий этап соревнований для химкинских спортсменов — игры плей-офф, которые начнутся 20 марта. В первом матче плей-офф «ЦСП-Химки» встретятся с командой «Чебоксарские Ястребы». Игра состоится на площадке соперника, а ответный матч пройдет в Химках 26 марта.

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«Профессионалы наших клубов регулярно делятся опытом с юниорами, развивают и популяризируют в городе баскетбол, в том числе любительский и дворовый», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Как добавил депутат, благодаря поддержке главы города Дмитрия Волошина в Химках создали множество спортивных зон с баскетбольными площадками.

Напомним, что команду «ЦСП-Химки» сформировали в августе прошлого года. Под руководством тренеров Романа Пахнюка и Евгения Халангота уже через два месяца после начала сборов баскетболисты дебютировали в чемпионате Высшей лиги.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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