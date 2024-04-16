Подмосковье 16 апреля 2024, 15:06 Баскетболисты из Химок победили на первенстве Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники химкинской спортивной школы № 1 стали победителями первенства Московской области по баскетболу среди юниоров. В финале спортсмены обошли команду из Мытищ.

Матч полуфинала против Лобни химчане закончили со счетом 53:26, а в финале закрепили успех, разгромив команду из Мытищ с результатом 67:38.

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Победа в ежегодных соревнованиях принесла спортсменам золото. Звание лучшего атакующего защитника по итогам игры присудили Матвею Горшкову, а лучшим разыгрывающим стал Дмитрий Асеев.

Баскетболисты из химкинской спортивной школы № 1 не первый год принимают участие в первенстве Подмосковья. Ранее спортсмены из команды тренеров Владимира Трунова и Вадима Авенариуса уже становились призерами в той же возрастной категории, заняв второе место.

«Физическая культура играет очень важную воспитательную роль в становлении молодого человека. Она развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины, а главное — волю к победе», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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