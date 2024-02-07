Подмосковье 07 февраля 2024, 14:34 Баскетболисты из Химок выиграли серебро на всероссийском турнире «Быстрый прорыв» Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Химкинские баскетболисты школы олимпийского резерва № 1 заняли второе место по итогам всероссийского турнира «Быстрый прорыв». Соревнования прошли на территории спортивной базы «Олимпийские надежды» в Москве.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Турнир состоялся среди юношей 2013 года рождения. Под руководством тренера Андрея Тимофеева спортсмены провели пять матчей с командами из Москвы и Оренбурга. Они одержали победу в четырех играх, потерпев поражение лишь от московской команды «Тринте» со счетом 35:25. За участие в соревнованиях каждый игрок был награжден серебряной медалью.

Реклама

Лучшим игроком команды был признан Герман Мещерский. Также были отмечены победители четырех дополнительных конкурсов: «Баззер биттер», «Американка», «Баскетбольное ассорти» и «Неуловимые». Наград удостоились спортсмены Максим Куплинов, Григорий Мишенин, Матвей Злобин и Арсений Страх. Турниры федерации баскетбола Москвы проводятся ежегодно среди команд юношей и девушек в несколько этапов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».