23 мая 2023, 14:06
Баскетболисты из Химок сыграли матчи «Турнира звезд» на борту лайнера
«Турнир звезд» Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 прошел на 80-метровом лайнере, курсирующем по Москве-реке. Участие в нем приняли воспитанники Центра спортивной подготовки № 5 из Химок.
В турнире сыграли шесть смешанных команд, в каждой было по три мужчины и три девушки из разных клубов. Игры между одноклубниками были запрещены.
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Химки представили Даниил Абрамовский и Сергей Драковский из команды Khimki Power, Анна Здебская и Екатерина Лялина из команды «Находка», а химчанин Юрий Ткачев, играющий за «Союз», стал капитаном одной из команд-участниц турнира.
Серебро турнира выиграла команда, в которой выступал играющий тренер Khimki Power Даниил Абрамовский.
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