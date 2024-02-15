Подмосковье 15 февраля 2024, 15:11 Баскетболисты из Химок стали финалистами первенства России Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Химках заняли 3-е место во 2-м туре полуфинала первенства России по баскетболу. Это позволило команде выйти в финал.

Второй раунд прошел среди юношей 2009 года рождения. Участие в нем приняли 24 команды. Финалистами стали 16 игроков — по четыре лучших из каждой группы.

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Химки представила команда спортивной школы олимпийского резерва № 1. Баскетболисты сыграли с командами из Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Тольятти и Невского района. Спортсменов подготовил тренер Роман Юдаев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Спортсмены показали хорошую игру и в нужный момент проявили характер. Особо хочется отметить, что играли исключительно своими игроками, без усиления. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, будем стараться, чтобы в финале показать отличную игру и добиться достойного результата! Спасибо всем, кто поддерживал команду и переживал за нас», — прокомментировал Роман Юдаев.

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