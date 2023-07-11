Подмосковье 11 июля 2023, 09:00 Баскетболисты из Химок получили индивидуальные награды чемпионата России РФБ, Иван Ермаков

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Баскетболисты из Химок получили индивидуальные награды Winline чемпионата России. Тренера Даниил Абрамовский также отметили за спортивное поведение.

Две команды Центра спортивной подготовки № 5 из Химок выступили на чемпионате России по баскетболу 3×3. По итогам турнира тренеры и игроки получили индивидуальные награды.

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Пресс-служба администрации Химок сообщила, что тренер мужской команды Khimki Power Даниил Абрамовский получил приз «За спортивное поведение».

«Наставник нашей команды получил награду главного джентльмена за то, что в начале сезона вел себя чересчур эмоционально, а по ходу чемпионата научился быть более сдержанным. Отметим, что завершившийся сезон стал дебютным для Даниила в качестве главного тренера!» — рассказали в Центре спортивной подготовки № 5.

РФБ, Иван Ермаков РФБ, Иван Ермаков

Открытием матчей признали игрока Khimki Power Сергея Драковского. Этот сезон стал для него дебютным на чемпионате. До этого спортсмен выступал в профессиональных молодежных командах классического баскетбола 5×5.

Вторая команда округа также не осталась без призов. Так, защитница женской команды «Находка» Екатерина Лялина получила специальную награду «Железная воля».

Кроме того, Мария Никишина и Екатерина Лялина из «Находки» и Александр Черевко и Илья Рожков из Khimki Power вошли в топ-5 финала по показателям личной статистики.

Winline чемпионат России по баскетболу 3×3 — турнир для профессиональных мужских и женских команд. Участие в нем приняли 27 мужских и 12 женских команд.

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