Баскетболисты из Химок победили в турнире «Ночная лига 3×3» | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 14:56 Баскетболисты из Химок победили в турнире «Ночная лига 3×3» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетболисты из команды Khimki Power победили в турнире «Ночная лига 3×3». В финале химчане обыграли команду из Малаховки на соревнованиях в Центре уличного спорта «Под мостом» в Рязани.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Химкинские баскетболисты из Центра подготовки по игровым видам спорта № 5 под руководством тренера Даниила Абрамовского в начале соревнований обошли команды Battletoads и «Юпитер-РЭУ» со счетом 21:9 и 21:7.

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В четвертьфинале Khimki Power разгромила команду «ЦСП-Обнинск» со счетом 21:7. Полуфинал закончился победой над LightWeight с результатом 22:12. В решающей встрече химчане обыграли команду «МГАФК» из Малаховки со счетом 20:21.

Победа в «Ночной лиге» обеспечила команде Khimki Power путевку на Кубок России, который пройдет в сентябре. Ранее команда Даниила Абрамовского победила в первенстве страны по баскетболу 3×3 среди игроков до 24 лет.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом более 400 стадионов в школах региона.

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