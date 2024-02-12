Подмосковье 12 февраля 2024, 14:27 Баскетболисты из Химок обыграли команду «Новосибирск» на матче Суперлиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетбольный клуб из Химок провел домашний матч в рамках игрового сезона Суперлиги. В результате встречи химчане одержали победу над командой «Новосибирск» со счетом 70:63.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В первой четверти баскетболисты команды «Химки» проявили отличную игру в обороне и опередили соперников на четыре очка. Однако во второй четверти команды ушли на большой перерыв с преимуществом «Новосибирска» в пять очков. В заключительном отрезке матча «Химки» не только догнали, но и опередили соперников на семь очков. Итоговый счет в конце игры составил 70:63.

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«В первой четвери мы не так хорошо нападали, но защита была достойная. А вот во второй четверти какая-то метаморфоза случилась, мы пропустили 26 очков — это очень много. Во второй половине встречи вроде реабилитировались, вернули хорошую защиту. Приятно, что при такой плохой игре мы все равно добились победы», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Баскетболисты Илья Карпенков и Даниил Зиборов стали самыми результативными игроками матча, набрав по 13 очков. После 24 игр баскетбольный клуб «Химки» продолжат возглавлять турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 46 очков.

Следующий матч баскетбольного клуба «Химки» состоится также на домашней арене против команды «Барнаул». Встреча запланирована на 14 февраля в 19:00 в баскетбольном центре «Химки». Вход для болельщиков бесплатный. Онлайн трансляция будет доступна на официальном сайте клуба.

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