Подмосковье 23 ноября 2023, 14:22 Баскетболисты из Химок обыграли команду из Новосибирска в матче Суперлиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетбольный клуб «Химки» обошел команду «Новосибирск» в матче Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 79:59.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Спортсмены из Химок в первом периоде стали вести игру с преимуществом в семь очков. После перерыва они увеличили отрыв до 20 очков. Итоговый счет матча — 79:59.

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Баскетболисты Евгений Фидий и Дмитрий Незванкин стали самыми результативными игроками матча, набрав по 16 очков.

«Всю игру мы придерживались одного и того же плана. Ключевое — не провалились в защите, в каждой из четвертей не пропустили больше 16-ти очков. Да, много не забивали, но и пропустили всего 60 очков, это дает возможность нам забивать 70. Ну и наша ротация была чуть поглубже, чем у соперника», — рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Александр Мальцев.

Баскетбольный клуб «Химки» ранее обыграл команду «Русичи» из Курска со счетом 101:56. Таким образом спортсмены набрали 19 очков и удерживают лидирующие позиции в таблице Суперлиги.

«Баскетбольный клуб „Химки“ — яркий пример успешной спортивной команды, которая стала гордостью нашего города и привлекает внимание болельщиков со всей страны. Каждый их матч — это всегда яркое шоу, которое заряжает зрителя положительными эмоциями. В нашем городе спорту уделяется особое внимание», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Следующая игра состоится 26 ноября в 14:00: «Химки» сыграют с «Барнаулом». Онлайн трансляция будет доступна на официальном сайте команды.

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