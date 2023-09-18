Подмосковье 18 сентября 2023, 14:12 Баскетболисты из Химок обыграли клуб «Тамбов» на турнире памяти Александра Петренко Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первая игра баскетбольного турнира памяти Александра Петренко прошла в 17 сентября. На площадке встретились клубы «Химки» и «Тамбов». Матч закончился со счетом 92:57 в пользу химчан.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Лучший результат на игре показал Даниил Зибиров. Спортсмен набрал 18 очков. Второе место по результативности занял Евгений Фидия. Александр Мальцев и Владимир Пичкуров принесли команде по 10 очков.

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«Наша команда сходу смогла завладеть инициативой во многом из-за более быстрого баскетбола. <…> „Химки“ успевали в защите за своими игроками и всегда имели подстраховку, а в нападении быстро двигали мяч», — рассказали в пресс-центре баскетбольного клуба «Химки».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

В следующих играх турнира на паркет выйдут клубы «Динамо» и «Тамбов», а также «Химки» и «Новосибирск». Финальные встречи пройдут 19 сентября. Все желающие могут посетить матчи бесплатно.

Напомним, турнир проводят с 2007 года. Он посвящен памяти погибшего в автокатастрофе баскетболиста Александра Петренко.

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