Подмосковье 25 ноября 2023, 22:46 Баскетболисты из Химок дважды победили команду из Грозного Пресс-служба администрации городского округа Химки

Читать 360tv в

Баскетбольная команда Центра спортивной подготовки № 5 «ЦСП-Химки» провела два домашних матча. Соперниками подмосковных баскетболистов стали ребята из команды «Динамо», которые приехали из Грозного. В обеих играх победу одержали спортсмены из Московской области.

Первый матч завершился со счетом 69:62. Во время второго матча в нужный момент подмосковная команда смогла удержать концентрацию и записать на свой счет седьмую победу подряд со счетом 83:65.

Реклама

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что спортсмены из Химок показывают блестящие результаты.

«Интересная игра, профессионализм, и, конечно, великолепная спортивная подготовка — все это является успехом команды», — указал Валентин Герасимов.

Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки

Следующие две встречи «ЦСП-Химки» проведут 5 и 6 декабря против команды «Металлург». Оба матча начнутся в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он добавил, что без внимания не оставят и существующие объекты, которые нуждаются в модернизации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».