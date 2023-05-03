03 мая 2023, 09:23
Баскетболистки из Видного стали чемпионками первенства России среди юниорок
Команда «Спарта энд К» из Видного победила на первенстве России по баскетболу среди юниоров. Об этом сообщил Минспорта Подмосковья.
Национальное первенство проходило в Санкт-Петербурге и завершилось триумфом подмосковного баскетбола. Команда «Спарта энд К» в решающем матче уверенно обыграла московскую «Руну» и стала чемпионом турнира.
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Весь сезон «Спарта энд К» и «Руна» были принципиальными соперниками. В решающем матче серии девушки из Видного с самого начала взяли инициативу в свои руки и повели в счете. Дальнейшая игра проходила с переходом инициативы между командами, однако постепенно Подмосковье стало доминировать. Эти позиции удалось удержать до финального свистка. Итоговый счет на табло 73:67 в пользу воспитанниц тренеров Анастасии Овсиенко и Натальи Головневой.
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