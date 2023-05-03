Подмосковье 03 мая 2023, 09:23 Баскетболистки из Видного стали чемпионками первенства России среди юниорок Фото: ЖБК "Спарта энд К" (Видное)

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Команда «Спарта энд К» из Видного победила на первенстве России по баскетболу среди юниоров. Об этом сообщил Минспорта Подмосковья.

Национальное первенство проходило в Санкт-Петербурге и завершилось триумфом подмосковного баскетбола. Команда «Спарта энд К» в решающем матче уверенно обыграла московскую «Руну» и стала чемпионом турнира.

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Весь сезон «Спарта энд К» и «Руна» были принципиальными соперниками. В решающем матче серии девушки из Видного с самого начала взяли инициативу в свои руки и повели в счете. Дальнейшая игра проходила с переходом инициативы между командами, однако постепенно Подмосковье стало доминировать. Эти позиции удалось удержать до финального свистка. Итоговый счет на табло 73:67 в пользу воспитанниц тренеров Анастасии Овсиенко и Натальи Головневой.

Спустя семь лет город Видное вернул себе главный трофей первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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