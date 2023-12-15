Подмосковье 15 декабря 2023, 18:03 Баскетболистки из Видного одержали волевую победу в 14-м туре чемпионата России БК «Спарта энд К»

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Баскетбольный клуб «Спарта энд К» из Видного одержал волевую победу в 14-м туре чемпионата России над командой МБА из Москвы. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Домашний матч спортсменки из Видного начали неуверенно: после трех минут баскетболистки из Москвы вели со счетом 8:2. Но затем подмосковные баскетболистки перехватили инициативу и впервые вышли вперед еще до середины первой четверти — 18:16. «Спарта энд К» во второй половине игры выигрывал у МБА 18 очков, но москвичкам удалось сократить отставание до трех очков. Впрочем, это их не спасло. Итоговый счет встречи — 67:64 в пользу «Спарта энд К».

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Для подмосковного клуба эта победа стала третьей в сезоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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