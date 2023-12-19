Подмосковье 19 декабря 2023, 15:26 Баскетболист из Химок стал лучшим на турнире Basket Cup Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Матвея Молочкова из Химок признали лучшим игроком всероссийского баскетбольного турнира Basket Cup-2023. Он играет в команде «Динамо».

Турнир Basket Cup прошел в Казани. Побороться за кубок приехали 12 команд из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Челябинска, Тюмени и Нижнего Новгорода. Команда «Динамо» победила во всех матчах, заняв первую строку в турнирной таблице.

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«Поздравляем ребят, родителей, тренера и всех болельщиков „Динамо“ с очередным трофеем. Ждем новых побед», — отметили в пресс-центре баскетбольной команды «Динамо».

Матвей Молочков отличился игрой и в защите, и в нападении, чем заслужил титул лучшего игрока баскетбольного турнира Basket Cup-2023.

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