Барельефы в подъездах: художница из Подольска украсила жилые дома

Жителям дома номер 7 на улице Генерала Стрельбицкого в Подольске не обязательно куда-то ехать, чтобы насладиться достопримечательностями. Достаточно спуститься на первый этаж своего подъезда — здесь вам и усадьба Остафьево, и храм Дубровицы. Все работы выполнила местная художница в технике барельеф — это не просто картины, а настоящие объемные арт-объекты.

«Данное панно было создано гипсовой шпаклевкой, которая дает очень хорошую устойчивость, не идет на разрыв и позволяет изделию прожить практически всю жизнь совместно с домом», — говорит художник-декоратор Анжелика Горбатова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году Подольску исполняется 240 лет. И идея изобразить усадьбы — инициатива самих жителей.

Источник фото: телеканал «360»

Заходя в подъезд, жители могут не только полюбоваться красивыми видами, но и устроить себе полноценную экскурсию. Возле каждой картины установлен QR-код — наводим камеру, переходим на сайт — и вот у нас вся информация.

Источник фото: телеканал «360»

Все преображения произошли благодаря программе «Мой подъезд». Подольск уже не раз выигрывал в конкурсах, а все потому, что вопросам благоустройства в округе уделяют особое внимание.

Источник фото: телеканал «360»

«В городском округе Подольск насчитывается 6054 подъезда. С начала работы программы „Мой подъезд“ в округе отремонтировано 3335 подъездов, в адресный перечень 2021 года было включено 426 подъездов, из них 166 — по программе софинансирования», — рассказал председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. о. Подольск Сергей Сердюков.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, к каждой картине у художницы Анжелики Горбатовой индивидуальный подход. Например, на создание одной уходит неделя, а на другую и несколько месяцев не хватит. Сейчас ремонт завершился уже в трех подъездах, а вскоре и жителей четвертого будет радовать свой барельеф — для них будет изображена усадьба Воробьево.