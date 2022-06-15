Барашкинский пруд благоустроят в Химках в следующем году

Более 14 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании за городские пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Им нужно было выбрать между Барашкинским прудом и парком «Яковлево». По результатам победу одержал Барашкинский пруд.

«Барашкинский пруд — интересное место тем, что внутри многоквартирных домов в самом сердце наших Новых Химок находится замечательный и красивый пруд, который требует благоустройства и приведения в порядок. Это точка притяжения тысяч химчан, проживающих в окрестных домах», — отметил Дмитрий Волошин.

По его словам, будет производиться много работ. Сначала пруд тщательно очистят, потом обустроят на его берегу большую зону отдыха. Там появятся две площадки: для занятий спортом и для выгула собак.

Кроме того, полностью обустроят дорожную сеть, установят новые скамейки и урны, появятся фонари, новые деревья и кустарники.

Тем не менее парк «Яковлево» все равно будет обустроен, просто работы там начнутся во вторую очередь. Пока они запланированы на 2024 год. Появится удобный подход к воде, будут обновлены детские и спортивные площадки, откроются новые рекреационные зоны, в которых разместят навесы и лежаки. Также там установят сцену с амфитеатром.