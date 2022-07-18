Барашкинский пруд благоустроят в Химках в 2023 году

Популярную у жителей Новых Химок прогулочную зону — Барашкинский пруд — благоустроят в следующем году. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Барашкинский пруд — популярная у жителей Новых Химок прогулочная зона. За ее благоустройство на сайте проекта „Формирование комфортной городской среды“ в этом году проголосовали несколько тысяч химчан. Работы проведем уже в следующем году — сам пруд бережно очистим, обустроим новую тропиночную сеть, спортивную площадку и зоны для выгула собак», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее жители обратились в муниципальный Совет депутатов с просьбой организовать проверку состояния Барашкинского пруда, так как после гроз и ураганов там обнаружили погибших уток. Причин у произошедшего могло быть несколько: либо в воду ударила молния, либо техногенные факторы. Жители опасались, не сливают ли в пруд отходы. Специалисты взяли воду на анализ, он показал, что опасных веществ в пруду нет.

«Мы обратились в специализированные службы нашего городского округа Химки, чтобы они взяли пробу воды и посмотрели, в каком состоянии вода. Жители обеспокоены и хотят проверить, соответствует ли вода требованиям, которые предъявляются к таким водоемам», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

Также эксперты Химкинского водоканала выяснили, почему пруд позеленел.

«Есть такой параметр — химически поглощаемый кислород, который указывает на то, насколько сильно загрязнена вода органикой. Этот параметр завышен в два с половиной раза по отношению к нормам, которые определены для рыбхоза. Вследствие того, что у воды высокая температура и пруд непроточный, образуются сине-зеленые водоросли — цитобактерии, которые в большой концентрации могут быть токсичны», — рассказал главный инженер Химкинского водоканала Вячеслав Чудов.

Источник фото: телеканал «360»

Не обнаружили в пруду и вредных стоков из канализационных труб.

«У кафе, которое находится рядом с прудом, есть своя канализационная магистраль. Отвод в городскую канализацию не ведется. Сброса в пруд не ведется. Проходные трубы там имеются, но они в нормативном состоянии. Все это проверено», — подчеркнул начальник отдела экологической безопасности г. о. Химки Валерий Кошечкин.

Источник фото: телеканал «360»

Недавно жители массово проголосовали за проект благоустройства Барашкинского пруда на портале «Добродел».

«Это у нас излюбленное место отдыха химчан. И этот пруд вошел в рамках реализации народной программы партии „Единой России“. И он будет комплексно благоустроен в 2023 году. И, надеюсь, заиграет новыми красками», — сказал депутат Совета депутатов г. о. Химки Александр Васильев.

Благодаря поддержке жителей проект благоустройства вошел в губернаторскую программу «100 прудов и озер», в 2023 году он получит региональное финансирование.

Ранее стало известно, что более 35 тысяч пассажиров в Химках стали быстрее добираться до места назначения благодаря новой выделенной полосе для автобусов.