Банный комплекс открылся в Коломне после реконструкции

В Коломне после реконструкции открылся банный комплекс, расположенный на улице Партизан. Там появилось отделение премьер-класса и отремонтирована парная. Об этом сообщил глава Минпотребрынка Московской области Владимир Посаженников.

Реконструкция велась в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». В обновленном комплексе для посетителей появились дополнительные 70 помывочных мест, новый инвентарь и значительно расширился ассортимент банных принадлежностей. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников добавил, что до конца 2019 года в Коломне планируется открыть еще одну баню.

В комплексе «Русская банька» теперь есть отделение премьер-класса на 20 помывочных мест. Отремонтировано отделение общественной бани эконом-класса на 50 помывочных мест: там заменили устаревшие части отопления, провели капитальный ремонт парной, закупили более 100 новых тазиков и веники — березовые, дубовые, из можжевельника, из липы, из клена и крапивы.

Источник фото: Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

Первые три посетителя банного комплекса в качестве подарка помылись бесплатно. Общая сумма внебюджетных инвестиций в реконструкцию бани составила более 2 миллионов рублей.

«Русскую баньку» могут посещать льготные категории граждан — ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны там предоставляется 100% скидка от стоимости услуг. 100% скидки действует и в отношении детей до 7 лет. Дети от 7 до 15 лет могут воспользоваться скидкой в 50%, инвалиды и пенсионеры — 10%.

Всего в Коломне банные услуги оказывают 35 объектов.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев подчеркнул, что губернаторская программа «100 бань Подмосковья» помогла муниципалитету решить сразу несколько задач.

«Мы привлекли инвесторов в сектор оказания банных услуг, там появились дополнительные рабочие места. Наши жители получили услуги, которых не хватало в округе, а инвестор, в свою очередь, взял на себя социальную ответственность и предоставляет льготы для коломенцев», — пояснил Денис Лебедев.

Владимир Пшенников — банщик со стажем. «Сейчас попариться мне в несколько раз приятнее — и банька рядом с домом, и красивая стала после ремонта, и льготы как пенсионеру у меня появились», — рассказал Владимир.

А для Валентины Кондриковой посещение бани — вообще традиция, которой уже около 20 лет. «Традиция очень простая и, может быть, банальная, но за все эти годы мы нарушали ее всего раз пять. По субботам мы ходим в баню! Не нужна никакая сауна заморская, только баня! Ходим последние годы только в одну баню, но пришлось нарушить традицию, когда она закрылась на ремонт. Сейчас после открытия снова будем там париться нашей большой компанией. Что сказать, мы очень рады!» — призналась Валентина.

В 2019 году это уже шестой банный объект, который открылся в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». Всего с начала реализации программы открыто 84 банных комплекса. «Стоит отметить, что во всех банях, работающих в рамках губернаторской программы „100 бань Подмосковья“, предусмотрены скидки льготным категориям граждан», — сделал акцент глава Минпотребрынка региона Владимир Посаженников.