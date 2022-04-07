Баннер в поддержку президента и армии появился в Дзержинском

Баннер с портретами Феликса Дзержинского и Дмитрия Донского установили на въезде в город Дзержинский. Вместе с портретами на баннере изображено название города с буквой Z в виде георгиевской ленты.

Глава Дзержинского Сергей Будкин рассказал о том, что сейчас для города и всей страны важна поддержка людей.

«Мы все поддерживаем нашего президента в таком непростом решении, как проведение специальной операции на Украине.Также поддерживаем нашу армию, наших ребят и ждем их скорейшего возвращения», — отметил глава Дзержинского Сергей Будкин.

«Символики и баннеры украшают машины многих моих знакомых. Сегодня объединилась вся страна. Мы поддерживаем президента и нашу страну», — отметила житель города Елена Василенко.

Кроме того, многие общественные и спортивные организации Дзержинского организовали пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Единство и поддержка сегодня как никогда нужны нашей армии и нашему президенту. В Дзержинском жители города единогласно заявляют — «Мы вместе!»