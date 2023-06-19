Подмосковье 19 июня 2023, 17:02 Баннер с легендарным гандбольным клубом появился на улице Дружбы в Чехове ГК "Чеховские медведи"

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Спортсменов и болельщиков самого титулованного в России гандбольного клуба «Чеховские медведи» разместили на фасаде многоквартирного дома № 22 на улице Чехова. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Новый спортивный баннер «Чехов — столица гандбола» вывесили на фасаде многоквартирного дома на улице Дружбы. На плакате изображены спортсмены и болельщики местного клуба «Чеховские медведи».

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«Глаз радуется, когда едешь по городу и видишь яркие, красивые баннеры и рисунки на домах. Рад, что и гандбол есть в этом списке. Невероятное количество наград за последние два с половиной десятка лет было завоевано именно нашими спортсменами», — прокомментировал идею генеральный директор клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.