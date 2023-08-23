Подмосковье 23 августа 2023, 15:04 Банковские карты стали самым популярным способом оплаты проезда в «Мострансавто» АО "Мострансавто"

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Банковские карты стали самым популярным способом оплаты проезда в автобусах «Мострансавто» с начала года. Жители и гости Подмосковья совершили по ним почти 72 миллиона транзакций, что составляет более половины всех оплат.

Чаще всего таким способом пассажиры оплачивали проезд на маршрутах № 344 в Химках, № 22 в Пушкино и № 348 в Лыткарино.

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Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» оказались вторыми в рейтинге. С января ими воспользовались более 54 миллионов раз. Отмечается, что оплатить проезд также можно с помощью социальной карты.

«Мострансавто» обслуживает более 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области. Ежедневно на линиях работает около четырех тысяч автобусов.

В Подмосковье запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД. Важно сделать проезд максимально удобным, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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