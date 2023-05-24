Подмосковье 24 мая 2023, 01:30 Подмосковные предприниматели приняли участие в консультационном собрании Банка России ГУ Банка России по ЦФО

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Бизнесмены Подмосковья приняли участие в консультационном собрании Банка России, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Участники мероприятия обсудили вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), и ее влияния на инфляцию, цены и работу компаний в Москве и области.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что приоритетной целью является сохранение инфляции на уровне 4%. При выборе курса регулирования ДКП финансовый регулятор учитывает показатели инфляционных прогнозов предпринимателей и населения.

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Начальник отделения Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов обратил внимание на реальные показатели инфляции в Московском регионе, отметив, что в отдельных периодах их уровень был выше общероссийского. Это связано с высокой потребительской активностью в Москве и Московской области по сравнению с другими субъектами РФ.

На собрании представители бизнеса, деловых объединений и научной общественности заявили о приоритете предсказуемости инфляционных ориентиров. Подмосковные предприниматели приняли участие в дискуссиях дистанционно.

«Доверие к рублю как к средству сбережения растет. Предпринимательство адаптируется к жизни в условиях плавающего валютного курса. Сегодня бизнесу необходима стабильность и низкая волатильность. И даже колебания должны быть прогнозируемы, чтобы была возможность инвестировать. Дискуссия показала что ключевая ставка важна бизнесу даже больше, чем уровень инфляции, который рассчитывается на основе индекса потребительских цен», — прокомментировал бизнес-омбудсмен в Московской области Владимир Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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