Подмосковье 17 марта 2023, 09:47 Баню в подмосковном поселке Шатурторф откроют после ремонта в начале апреля

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Жители поселка Шатурторф с нетерпением ждут открытия обновленной бани. Инвестор из Шатуры взялся отремонтировать здание. Работы завершат в начале апреля.

Ремонт идет уже более трех месяцев. За это время старые деревянные оконные блоки заменили на пластиковые, частично поменяли коммуникации, проводку, установили новый котел. Парные тоже обновили.

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Осталось привести в порядок бассейн, установить сантехнику и завезти мебель. Первых посетителей в бане готовы принять в начале апреля. Цена за жаркий отдых с веником осталась прежней — 460 рублей. Пенсионерам скидка — 50%.

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