Сплошные убытки: банду уличных художников задержали в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске задержали вандалов. Граффитисты разрисовывали вагоны электричек. Подробности узнал корреспондент «360».

Запись с камеры. Источник фото: телеканал «360»

Уличных художников вычислили по камерам видеонаблюдения. «Рисовали быстро. Только пробрались на платформу и сразу же начинали рисовать. Несколько минут и сразу вся бочина изрисована», — рассказал пресс-секретарь Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Александр Долгих.

Уличные «творения». Источник фото: телеканал «360»

Такое искусство для компании-перевозчика приносит сплошные убытки. Мало того, что вагон-раскраска не может выйти на железную дорогу, так еще нужно очистить его от таких художеств. Цена вопроса — минимум 20 тысяч рублей.

«Мы используем специальную ветошь, специальные средства, которые отмывают эти рисунки. День-два занимает отмывка рисунка с бока поезда», — добавил Долгих.

Источник фото: телеканал «360»

При этом уличные художники особо не скрывались: часто они выкладывали свои художества в социальные сети. Уже через месяц вандалов задержали, но раскаялся только один из них. Сейчас граффитист находится под следствием.

При этом уличные художники давно доказали: граффити может быть искусством. Сейчас ценятся детализация и реализм.

Граффити в Трехгорке. Источник фото: телеканал «360»

«Если посмотреть, то здесь серьезных деталей нет. Никакого уровня они не показали. Я не считаю, что это серьезная картина, которую вряд ли кто не сможет нарисовать», — прокомментировал солнечногорские художества профессиональный граффитист Юрий Макарян.

А полюбоваться действительно красивыми работами уличных художников можно в подмосковной Трехгорке. Там прошел фестиваль Urban Morphogenesis. Граффитисты украсили 52 фасада многоэтажных домов, технических сооружений и школ.