Эксклюзив 28 февраля 2023, 17:56 Баллистические ракеты «Ярс» доставили на полигон в Подмосковье для подготовки к параду Победы

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Баллистические ракеты «Ярс» прибыли на полигон Алабино в Подмосковье для подготовки к параду Победы. Они проделали путь длиной 400 километров через Ивановскую, Владимирскую и Московскую области. В мае эти автономные пусковые установки представят на Красной площади.

Подвижные ракетные комплексы «Ярс» перевезли в Подмосковье из пункта постоянной дислокации в Ивановской области. Маршрут пролегал по крупным транспортным магистралям, в том числе через МКАД и трассу М-7.

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Перед отправлением прошли месяцы тренировок и проверок личного состава. Для перевозки выбрали лучших механиков, которые по пути следования совершали остановки для осмотра крупногабаритной техники.

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«Мы преодолели затяжной маршрут. Механики показали высокий уровень подготовки», — подчеркнул в беседе с «360» подполковник, заместитель командира дивизии Артур Рамазанов.

Пусковые установки, дальность стрельбы которых составляет 11 тысяч километров, прибыли в регион для участия в параде Победы на Красной площади. Гражданские водители наблюдали, как колонна военной техники двигалась через МКАД, сигналили и приветствовали «Ярсы».

До 9 Мая личному составу предстоят упорные репетиции и тренировки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 27 февраля поздравил бойцов и командиров Сил специальных операций с Днем ССО. Глава региона отметил, что эти специалисты решают самые сложные и опасные боевые задачи в зоне СВО.