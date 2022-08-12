Балконы отремонтируют по просьбам жильцов в Подмосковье

В Подмосковье проводятся работы по замене балконных плит с учетом их технического состояния. Стоит отметить, что не в каждом доме, в котором запланирован ремонт фасада, будут проводиться такие работы.

«Работы по замене балконных плит могут быть инициированы собственниками, Управляющей организацией или органом местного самоуправления. Если инициаторами выступают собственники, следует провести общее собрание собственников и принять соответствующее решение большинством голосов. А протокол направить в орган местного самоуправления», — сказал Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Все строительные работы проводятся специализированной подрядной организацией. Балконные плиты, которые нужно заменить, демонтируют полностью. Устанавливаются новые металлические балки, затем проходит устройство железобетонной плиты и укладка плитки. Кроме того, на балконе устанавливают новое ограждение и козырек над балконами верхнего этажа.

На каждый многоквартирный дом, который попадает в региональную программу капитального ремонта, разрабатывается индивидуальная проектно-сметная документация, затем ее проверяют эксперты. Перед началом работ подрядчик передает все документы старшим по домам или управляющей организации, чтобы те могли ознакомиться со всеми подробностями.

Ранее стало известно, что ремонтная кампания в Подмосковье идет по графику. Более 50% покрытия от общего плана ремонта дорожной сети в 2022 году уже выполнили. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.