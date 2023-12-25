Подмосковье 25 декабря 2023, 12:26 Балет «Золушка» покажут во время зимних каникул в Одинцове Министерство культуры и туризма Московской области

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В культурно-спортивном досуговом центре «Ершово» в Одинцове 2 января покажут балет Сергея Прокофьева «Золушка». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Перед зрителями выступит труппа «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Коллектив работает с 2011 года и сохраняет традиции русского балета, совмещая их с новыми концепциями мирового танца.

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«Солистами труппы являются ведущие артисты московских театров. Танцоры — выпускники главных хореографических школ России: Московской государственной академии хореографии, Академии русского балета имени А. Вагановой, хореографических училищ Перми, Уфы, Воронежа и других», — уточнили в министерстве.

Начало спектакля в 19:00. Балет длится два часа с антрактом. Билеты можно купить на сайте. Центр «Ершово» находится в одноименном населенном пункте города Звенигород.

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