Подмосковье 28 июня 2023, 12:30 Балет Большого театра закроет фестиваль искусств Чайковского в Клину 3 июля Музей-заповедник П. И. Чайковского

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Международный фестиваль искусств Чайковского в Клину завершится 3 июля. Его закроет перенесенный с 25 июня одноактный балет «Кармен-сюита» в исполнении артистов Большого театра России. Начало в 20:00, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области

Фестиваль проходит в мемориальном музыкальном музее-заповеднике имени композитора.

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«Премьера балета „Кармен-сюита“ состоялась на сцене Большого театра 20 апреля 1967 года. Постановка стала возможной благодаря инициативе Майи Плисецкой. Всегда мечтавшая танцевать не только классику, но и что-то новое, поставленное специально для нее, она загорелась идеей пригласить на постановку балета кубинского хореографа Альберто Алонсо», — уточнили в ведомстве.

Балет поставили менее чем за три недели. Вместе с Плисецкой на премьере выступили Николай Фадеечев, Сергей Радченко и другие. К 2005 году спектакль возродили.

В Клину выступят солисты Кристина Кретова и Игорь Цвирко.

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