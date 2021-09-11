Балашиху озеленили. Более 100 саженцев высадили на Малом Саввинском пруду

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» идет в Подмосковье полным ходом. Уже в седьмой раз она прошла в Балашихе, где более 100 саженцев высадили на Малом Саввинском пруду.

В Балашихе местные жители делали территорию зеленее вместе с членами общественных организаций и молодежных объединений. Присоединились и представители власти. Участие в акции приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

«Это память о том, что ты здесь был. Сделал это во благо развития и процветания своего родного города. Того места, где ты живешь. Это дорогого стоит», — отметил Брынцалов.

Территорию сквера около Площади Преображения украсили ценные породы молодых деревьев: рябина, береза, орех, сосна, клен и ольха. На этом месте в будущем появится большой парк со спортплощадками. Уже начали проектирование, и в следующем году приступят к воплощению.

«Спасибо большое тем людям, которые пришли сюда, поучаствовали в проведении праздника. Это действительно очень важно, когда жители могут сами своими руками сделать свой город лучше», — подчеркнул глава Балашихи.

Участникам акции на месте раздали лопаты, перчатки и ведра, а также брендированную одежду. После высадки саженцев всех ждала концертная программа и полевая кухня. И даже погода не подвела.

Жительница ЖК «Столичный» Ольга Колбина поблагодарила власти города за такую акцию и позитивные эмоции.

«Мы живем здесь уже год. Это наш любимый парк, мы сюда ходим гулять. Когда узнали про акцию „Наш лес“, всей семьей пришли сюда, посадили дерево — канадский клен. <…> И горячее питание, и деревья — все предоставили. Все было здорово, мы в восторге, очень рады», — сказал она.

В Балашихе в 2021 году в рамках акции озеленили территории скверов и дворов на площади 15,5 гектара. В городском округе стало на 12 тысяч деревьев больше. Их высадили более 20 тысяч человек.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится по инициативе губернатора Московской области с 2014 года. За это время посадили уже больше 10 миллионов деревьев. Акция проходит во всех парках, скверах и лесных массивах.